L’Inter non si ferma a un’altra punta: affondo Marotta per un ultimissimo colpo

La dirigenza nerazzurra è al lavoro per regalare un altro attaccante a Inzaghi, ma non solo: chi può arrivare

Prima un’altra punta da regalare a Simone Inzaghi per completare il reparto avanzato, poi la dirigenza dell’Inter proverà un ultimissimo colpo entro la fine del mercato. Lo svela La Repubblica, che spiega: “Dopo la punta, Marotta cercherà di far entrare Nandez: tra il centrocampista e il Cagliari è gelo, Giulini non apre al prestito con diritto di riscatto”, si legge. L’uruguaiano aspetta i nerazzurri e la dirigenza è pronta a provare di nuovo l’affondo entro la fine del mercato.