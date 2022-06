Inter, ora le uscite: “Via questi due. Deciso il sacrificato, affare in dirittura”

Colpi in entrata, ma anche in uscita. L’Inter è scatenata sul mercato e lavora per regalare la rosa pronta a Inzaghi entro il 30 giugno

Colpi in entrata, ma anche in uscita. L’Inter è letteralmente scatenata sul mercato e lavora per regalare la rosa pronta a Simone Inzaghi entro il 30 giugno. Come svela oggi Il Giornale, “iprossimi saranno giorni roventi sul fronte uscite: Vidal e Sanchez andranno via, ma ci sarà anche un big da cedere per fare cassa. A essere sacrificato sull’altare del bilancio dovrebbe essere Milan Skriniar, per il quale il PSG ha alzato a 60 milioni l’offerta. L’Inter ne vuole 70, ma con i bonus si può trovare una quadra. Per lo slovacco pronto uno stipendio da 7,5 milioni netti a stagione più bonus. Affare in dirittura”, si legge.