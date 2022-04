Inter, Scamacca e Frattesi? Si valutano i piani B. Uno è un pallino di Ausilio

Il club nerazzurro sta facendo le prime valutazioni per il prossimo mercato: primi obiettivi i due giocatori del Sassuolo ma esistono le alternative

L'Inter è interessata a Scamacca per rinforzare l'attacco. Ma il Sassuolo chiede tanto per il suo attaccante quindi la società interista valuta altri nomi. Ad esempio quello di Jovic."Resta un pallino di Ausilio ed è ancora giovanissimo (compirà 25 anni a dicembre). Sul centravanti aleggia pure l’Arsenal: il Real lo valuta 25-30 milioni ma, un contratto ancora lungo (scadenza nel 2025) potrebbe favorire qualche formula favorevole per chi volesse acquistarlo", si legge su TuttoSport a proposito del mercato nerazzurro.