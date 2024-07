Inter, tre strategie per il colpo in difesa: anche Vasquez e Pirola in lista

Tre strategie per il colpo in difesa: casting aperto in casa Inter per il braccetto sinistro, ecco i due nomi nuovi in lista

Alessandro Cosattini Redattore 8 luglio - 08:15

Tre strategie per il colpo in difesa. Casting aperto in casa Inter per il braccetto sinistro vista l'assenza di Tajon Buchanan per 4 mesi e l'avanzamento di Carlos Augusto da vice Dimarco a sinistra. Secondo il Corriere dello Sport, "sono spuntate subito un paio di idee, vale a dire Vasquez del Genoa e Pirola della Salernitana. Il club nerazzurro è a caccia di occasioni. L’innesto non era nei piani e, soprattutto, l’esterno canadese a fine 2024 tornerà a disposizione. Insomma, solo per un elemento giovane, di sicure o quasi prospettive, verrebbe valutato un investimento di un certo tipo. Altrimenti, si punterà agli svincolati come Hermoso - con tutti i dubbi del caso, tra età e richiesta di ingaggio, mentre la concorrenza del Napoli è venuta meno -, oppure su un’operazione low-cost, possibilmente in prestito.