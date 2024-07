Pedullà – L’Arsenal pronto a cederlo: su Kiwior c’è anche l’Inter

"Jakub Kiwior può essere la soluzione dell’Inter per la difesa. Il profilo piace molto, giovane come vuole la proprietà (classe 2000), mancino, braccetto, tutto.L’Inter ha già sondato con l’ Arsenal , se ci fossa apertura per il prestito con diritto di riscatto che magari diventa obbligo può diventare un’opportunità seria. Vedremo", scrive il giornalista attraverso il suo sito.

Il giocatore avrebbe meno spazio tra i Gunners che stanno per aggiudicarsi il cartellino di Calafiori. Nelle scorse ore aveva parlato di lui anche Fabrizio Romano sottolineando che per Kiwior si pensa ad una cessione in prestito ma solo con obbligo d'acquisto. In Italia lo seguono ma al momento non ci sono state offerte formali, ha spiegato.