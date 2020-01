Inter, colpo di scena Vecino. Sky: “Matias verso la conferma, due i motivi. E in Coppa Italia…”

Colpo di scena per quanto riguarda Matias Vecino. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’uruguayano va verso la conferma all’Inter. Al momento pare essere questo lo scenario più probabile: “Sia l’allenatore che la società sono sempre più propensi a tenere e rivalorizzare il giocatore, affinché possa dare un contributo importante fino al termine della stagione. Questo sia perché non sono arrivate offerte ritenute adeguate dalle parti, sia perché come caratteristiche comunque è un elemento di rilievo ed è già inserito all’interno della rosa”, spiega Gianluca Di Marzio che conferma che il giocatore sarà convocato per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina.