Inter, Vecino in scadenza di contratto: due opzioni per il futuro

Calciomercato.com aggiorna sul futuro del centrocampista nerazzurro, sotto contratto fino al 30 giugno 2022

È ancora tutto da scrivere il futuro di Matias Vecino. Il scadenza di contratto al 30 giugno 2022, il centrocampista dell’Inter è a un bivio, come sottolineato da Calciomercato.com: “In scadenza a giugno con l'Inter Matias Vecino non ha deciso il suo futuro: restano in piedi le ipotesi rinnovo con riduzione dell'ingaggio o addio a parametro zero”, si legge. Vecino lo scorso 24 agosto ha compiuto 30 anni e in questa stagione ha già totalizzato 6 presenze (con un gol).