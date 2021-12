Inter, il Genoa è interessato a Vecino. Ma il giocatore ha un’altra preferenza

La preferenza del centrocampista, che può lasciare l'Inter visto lo scarso impiego nella prima parte di stagione

Matias Vecino chiede più spazio. Deluso per lo scarso impiego nella prima parte di stagione, il centrocampista può lasciare l'Inter già a gennaio. Secondo quanto riportato oggi da Il Secolo XIX, il Genoa è interessato all'ex Fiorentina per rinforzare la mediana di Shevchenko, ma Vecino nelle scorse ore ha aperto al trasferimento in Premier League, con il Leicester in prima fila. È questa la sua preferenza al momento.