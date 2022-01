Sky – Inter, tra mercato e rinnovi: “Ecco la vera priorità del club nerazzurro”

Focus di Sky Sport sui giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2022. Si parla anche di Marcelo Brozovic

Focus di Sky Sport sui giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2022. Si parla anche di Marcelo Brozovic, come evidenziato da Sky: “La priorità del club nerazzurro è senza dubbio il prolungamento del contratto di del centrocampista, in scadenza il prossimo giugno, e gennaio potrebbe essere il mese decisivo per lo sblocco della situazione. Inzaghi non è ancora preoccupato e dice "Credo sia in una normale fase di contrattazione". Con la dirigenza, invece, i contatti sono continui e si arriverà probabilmente a un’intesa”, si legge. Per il sito, il valore di mercato del croato è di 40 milioni di euro.