Inter, Handanovic e Perisic dopo Brozovic? “La vera priorità è un’altra ora”

In casa Inter ins cadenza al 30 giugno 2022 restano soprattutto Samir Handanovic e Ivan Perisic. Ma la vera priorità è un'altra

L'Inter oggi ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic fino al 30 giugno 2026. Dopo una lunghissima trattativa, è arrivata l'intesa totale tra le parti. In scadenza al 30 giugno 2022 restano soprattutto Samir Handanovic e Ivan Perisic, due giocatori che la società vorrebbe trattenere in nerazzurro. Ma la vera priorità è un'altra.

Come svelato da Sky Sport, infatti, la società nerazzurra vuole soprattutto blindare Milan Skriniar. In scadenza al 30 giugno 2023, il difensore ha manifestato la sua volontà di restare all'Inter proprio in giornata e il club vuole prolungare il suo accordo. È questa la priorità dopo il rinnovo di Brozo.