Inter, vera rivoluzione con questi 5 acquisti: “E a centrocampo oltre a Tonali arriverà…”

L’obiettivo dell‘Inter, come detto da Marotta nei giorni scorsi, è alzare quanto più possibile l’asticella, per lanciare il definitivo attacco alla Juventus in Italia e provare a giocarsi le proprie carte in Europa.

L’acquisto di Hakimi è già una certezza, ma sicuramente i nerazzurri non si fermeranno qui. In programma, infatti, c’è un giocatore di pari spessore sull’altra fascia, quella mancina. Ma rinforzi sono attesi anche in attacco, dove molto dipenderà anche dall’eventuale partenza di Lautaro Martinez, e a centrocampo, dove oltre a Tonali arriverà pure la mezzala esperta chiesta da Conte. Scrive Repubblica:

“Preso Hakimi in fascia destra, si cercano un uomo a sinistra (in pole Emerson Palmieri), un paio di centrocampisti forti (oltre a Tonali, una mezzala esperta) e un paio di punte, soprattutto se Lautaro dopo il rinnovo dovesse partire”.

(Fonte: Repubblica)