Continua la ricerca dell'Inter del vice-Bastoni: la società ha deciso di andare sul mercato e prendere un giocatore che occupi quella posizione, con Carlos Augusto che tornerà a tutta fascia per sostituire l'infortunato Buchanan. Ecco le ultime in merito da Calciomercato.com: "Tanti i nomi che si sono alternati nelle ultime ore, da Renan a Perkovic, ma nessuno di questi scalda. Piace tantissimo, invece, Gasiorowski , ma il Valencia chiede molto per il cartellino del difensore spagnolo. Difficile, quindi, che la scelta finale possa ricadere su di lui .

Le riflessioni sono concentrate su un profilo diverso, un calciatore altrettanto giovane ma il cui valore non superi i 7-10 milioni di euro totale. La scelta di andare su un profilo giovane racchiude due esigenze:ringiovanire un po’ il reparto e mettere a disposizione di Inzaghi una risorsa che non crei problemi nel giocare un po’ di meno. Giovane, di piede mancino e dal valore di circa 7-10 milioni: questo l’identikit del mister X che l’Inter ha in mente per la propria difesa".