Il club spagnolo ha dalla sua una opzione per un rinnovo biennale, fattore che non consente all’Inter di sfruttare la scadenza di contratto ravvicinata per abbassare il prezzo.

“Tuttavia, come sottolineato, il fondo Oaktree è ben propenso all’idea di fare investimenti su talenti in prospettiva e il “tesoretto” che Ausilio e Baccin stanno costruendo piazzando i vari esuberi, può essere volano per fare un’offerta al Valencia” aggiunge Tuttosport.

Le alternative restano Nathan Zézé del Nantes e Robert Renan, il cui cartellino è di proprietà dello Zenit San Pietroburgo ma è in prestito fino a dicembre all’Internacional, entrambi valutati 15 milioni di euro.

“A Simone Inzaghi andrebbe benissimo pure Ricardo Rodriguez che però, come più volte sottolineato, non rientra nei piani del fondo americano. Certo è che negli ultimi giorni di mercato, se non si fosse concretizzata nessuna trattativa e se lo svizzero fosse ancora libero, non potrebbe essere escluso il suo tesseramento: tra l’altro l’ex granata ha già detto sì a un contratto annuale” conclude il quotidiano.