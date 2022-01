Inter, tentativo per un esubero del PSG? Cosa filtra dalla dirigenza

Tutta la verità su Layvin Kurzawa. Accostato anche all'Inter per la fascia sinistra, il giocatore è in uscita dal PSG

Tutta la verità su Layvin Kurzawa. Accostato anche all'Inter per la fascia sinistra, il giocatore è in uscita dal PSG. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.com: "Nelle ultime ore è stato accostato all'Inter il nome di Kurzawa, esterno sinistro dato in uscita dal Psg. I nerazzurri sono alla ricerca di un calciatore in quel ruolo, ma da viale della Liberazione sono arrivate solo smentite in merito a un eventuale interesse per il calciatore francese", si legge.