Inter, tentativo estivo per Scamacca: i veri motivi per cui non è arrivato

Cosa c'è davvero dietro il mancato arrivo del promettente attaccante in nerazzurro per il ruolo di quinta punta

Un interessante retroscena di mercato su Gianluca Scamacca. L'Inter ci ha pensato in estate, ma alla fine il giocatore è rimasto al Sassuolo. Cosa c'è dietro il suo mancato arrivo in nerazzurro? Due situazioni su tutte: in primis il grande pre-campionato svolto da Martin Satriano, che ha convinto Inzaghi a tenerlo in rosa come quinto attaccante; in secondo luogo la volontà del Sassuolo di trattenere lui e non Ciccio Caputo, per valorizzare i giovani della rosa. Per queste due ragioni alla fine Scamacca non è approdato all'Inter, nonostante l'interesse dei dirigenti e di Inzaghi stesso.