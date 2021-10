CM – Inter, priorità vice Dzeko a gennaio: “Questi i due nomi più percorribili”

La dirigenza dell'Inter sta ragionando su questi due profili su tutti per rinforzare il reparto avanzato di Inzaghi

Tra le priorità di mercato in casa Inter per gennaio c’è sicuramente un attaccante. Non una primissima scelta, ma un vice Edin Dzeko, per dare riposo al bosniaco in caso di necessità. Sono due su tutti i nomi caldi, come riporta Calciomercato.com: “L'Inter lavora per il mercato di gennaio alla ricerca di un alternativa ad Edin Dzeko con i nomi di Belotti e Jovic che restano i più percorribili a cifre contenute”, si legge.