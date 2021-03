La Tercera – Inter, Fonte vicina a Vidal: “Contattato da Sampaoli per l’OM. Da capire…”

Il quotidiano cileno parla del centrocampista e del suo futuro. Piace molto al neo allenatore del club francese

Arturo Vidalsi è operato al ginocchio qualche tempo fa. Approfitterà della pausa per recuperare dal problema che lo ha costretto a passare sotto ai ferri. Del cileno parlano nel suo Paese. Da un articolo pubblicato dal quotidiano La Tercera si parla del suo futuro e in particolare dell'interesse che per lui avrebbe Sampaoli, ex allenatore in Nazionale e tecnico dell'Olympique Marsiglia.