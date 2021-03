Ceccarini: “Inter, Vidal vuole restare ma 3 club su di lui: un estimatore…”

Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini fa il punto della situazione in casa Inter con il focus sul futuro di Vidal

"Inter ferma in attesa degli sviluppi societari. C’è però da capire cosa accadrà a fine stagione con alcuni giocatori importanti. Uno di questi è Vidal, fortemente voluto la scorsa estate da Antonio Conte. Il cileno vuole restare, ha un altro anno di contratto ma non è da escludere che possa anche andare via. Chi ha manifestato un forte interesse è l’Olympique Marsiglia. Sampaoli, che è stato anche ct del Cile, è un suo estimatore e magari potrebbe spingere la società a fare un tentativo. Da tenere presenti anche Galatasaray e Flamengo".