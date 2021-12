GdS – Inter, spunta Villar: “Traccia da seguire, l’idea di uno scambio…”

Spunta un nome nuovo di mercato per l'Inter in entrata, già per gennaio: ecco la situazione per il vice-Brozovic

Alessandro Cosattini

C’è un nome nuovo in entrata per l’Inter di Simone Inzaghi. Tutto resta legato alle uscite dei giocatori con la valigia in mano (Vecino e Kolarov su tutti), ma i dirigenti nerazzurri sono già al lavoro per eventuali opportunità. Secondo La Gazzetta dello Sport, per il centrocampo “c’è un nome che a Milano seguono con attenzione e che regalerebbero volentieri a Inzaghi: è lo spagnolo Gonzalo Villar, ai margini con José Mourinho nella Roma. È una traccia da seguire, molto dipenderà dalla formula dell’operazione: l’Inter non può fare acquisti a titolo definitivo e al momento non trova riscontro l’idea di uno scambio con Vecino. Ma siamo agli inizi, gli scenari possono cambiare”, si legge.