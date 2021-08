Inter, anche Vlahovic per l’attacco? Ecco la verità sulla situazione

Gli aggiornamenti dal Corriere della Sera sull'attaccante classe 2000 della Fiorentina, sogno proibito dei nerazzurri

L’Inter valuta diverse opzioni per il secondo colpo in attacco dopo l’arrivo di Edin Dzeko. Il Corriere della Sera oggi fa chiarezza sulla situazione di Dusan Vlahovic, sogno proibito dei nerazzurri per rinforzare il reparto avanzato: “Di sicuro i nerazzurri hanno abdicato dal proposito di corteggiare Dusan Vlahovic, al centro di interessi multimilionari di top club, con l’Atletico Madrid in pole rispetto al Tottenham e secondo i rumors delle ultime ore anche al Manchester City. Il serbo, che finora ha rifiutato il rinnovo di contratto con la Fiorentina, sta aspettando che Rocco Commisso torni dalla Calabria. Ma intanto il presidente viola apre alla cessione. “Nemmeno io ho risposte certe. Vorrei tenerlo ma se parliamo di offerte di 100 milioni o giù di lì, ci penserò attentamente anche perché, è giusto ribadirlo ai fiorentini, la pandemia ha causato danni economici notevoli. Ecco perché di fronte a certe cifre non si può voltare le spalle”.