Ts – Inter, volontà certa di tenere fuori dai discorsi di mercato Lautaro. Risulta…

L'attaccante argentino non ha nessuna intenzione di lasciare Milano e il club nerazzurro non vuole cederlo

Lautaro Martinez non ha nessuna intenzione di lasciare l'Inter. D'altro canto nemmeno il club nerazzurro vuole privarsi del Toro. "Certa è la volontà di tenere fuori dai discorsi di mercato Lautaro Martinez , anche se - pure in questo caso - molto potrebbe cambiare all’orizzonte, soprattutto se veramente Lukaku riuscisse a tornare all’Inter in prestito. Anche perché risulta difficile pensare che nell’attacco che verrà possano trovare spazio il belga, Dybala, Martinez e Correa...", sottolinea Tuttosport.