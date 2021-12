Inter, quattro squadre di Serie A ci provano per Sensi: la sua volontà è chiara

Nuovi rumors sul futuro del centrocampista dell'Inter, poco impiegato da Inzaghi nella prima parte di stagione

Nuovi rumors sul futuro di Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter spera di aver maggior spazio nella seconda parte di stagione, intanto sono arrivati diversi sondaggi in chiave mercato. Secondo Calciomercato.com, “Sensi non vuole lasciare l'Inter nonostante lo scarso utilizzo da parte di Simone Inzaghi. Il centrocampista italiano, infatti, non gradisce le ipotesi di prestito che gli si sono presentate davanti finora con Empoli, Sassuolo, Genoa e Torino che hanno fatto un tentativo senza però successo”, si legge.