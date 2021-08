Sky – Inter su Zapata, l’Atalanta continua la caccia al sostituto: nome nuovo

I nerazzurri non mollano il colombiano e il club bergamasco continua la ricerca dell'eventuale sostituto: nuova ipotesi

L’Inter continua a pensare a Duvan Zapata per rinforzare l’attacco. Il nome del colombiano e quello di Joaquin Correa sono i principali al momento, i nerazzurri si muovono su entrambe le piste. Come riportato da Sky Sport, “il colombiano è sempre nel mirino dell'Inter, ma l'Atalanta lo lascerà partire solo nel caso in cui arrivi un'alternativa all'altezza. Sfumato Tammy Abraham, la dirigenza nerazzurra ha spostato la propria attenzione su Matheus Cunha. L'attaccante classe 1999, di proprietà dell'Herta Berlino e reduce dall'oro olimpico conquistato dal Brasile, rientra nella lista dei giocatori che l'Atalanta sta valutando. Cunha, nell'ultima stagione, ha collezionato 27 presenze in Bundesliga con 7 gol e 6 assist”, si legge.