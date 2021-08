Inter-Zapata, bozza d’accordo trovata sull’ingaggio: ecco le cifre

I dirigenti nerazzurri sono in costante contatto con l'entourage dell'attaccante colombiano: è la prima scelta per il reparto avanzato

Il prescelto di casa Inter per rinforzare l’attacco è sempre e solo uno: Duvan Zapata. Dietro ci sono Joaquin Correa e Lorenzo Insigne, ma per entrambi i nerazzurri aspettano degli sconti di Lazio e Napoli. Come svelato da Calciomercato.com, c’è una base d’intesa tra l’Inter e Zapata, il preferito per sostituire Romelu Lukaku: 3 milioni a stagione più bonus. Queste le cifre dell’ingaggio pronto per il colombiano.