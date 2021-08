SI – No Inter per Kean, la prima scelta resta Zapata: agenti già al lavoro

Gli aggiornamenti di mercato sulle mosse dei nerazzurri per rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi dopo il colpo Dzeko

La prima scelta per l’attacco dell’Inter è Duvan Zapata. L’Atalanta per ora fa muro, ma i nerazzurri hanno sempre il colombiano in cima alla lista delle preferenze. Ne ha parlato così Alfredo Pedullà a Sportitalia: “Kean-Inter? No, è stato proposto, ma non c’è stato fin qui nulla. L’Inter da prima ancora della trattativa per Lukaku era su Zapata. Ed è ancora su Duvan, prima però l’Atalanta deve trovare un sostituto. 30 più bonus l’Inter li offre, i suoi agenti sono in zona e i nerazzurri aspettano. Oggi il primo obiettivo è Zapata”.