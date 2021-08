Inter su Zapata? Gasperini ha un sogno italiano per l’attacco dell’Atalanta

I nerazzurri non mollano il colombiano e l'allenatore del club bergamasco si guarda attorno sul mercato alla ricerca del possibile sostituto

L’Inter non molla Duvan Zapata , nonostante l’imminente arrivo di Edin Dzeko . I nerazzurri stanno valutando due piste per rinforzare ulteriormente l’attacco: quella che porta al colombiano e quella che conduce a Joaquin Correa . Le novità su Duvan arrivano da La Repubblica.

“L'Atalanta studia le prossime mosse di mercato, soprattutto se dovesse partire Zapata, nei piani dell'Inter. Gasperini e la società ragionano sul reparto avanzato. Belotti è il nome che piace di più al tecnico della Dea, Percassi vorrebbe accontentarlo. Tanto più che il rapporto tra il Gallo e Cairo non è più idilliaco come nelle scorse stagioni e il centravanti italiano ha rifiutato il rinnovo contrattuale con il Torino. Il presidente granata potrebbe lasciar partire il suo attaccante per 20 milioni di euro”, si legge.