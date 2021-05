Gazzetta – Inter, occhio al City: “Guardiola può chiedere investimento pesante su Lukaku”

Come vi abbiamo riportato, la Gazzetta dello Sport fa un punto sulla situazione relativa al futuro di Lautaro Martinez, ma non solo

Come vi abbiamo riportato, la Gazzetta dello Sport fa un punto sulla situazione relativa al futuro di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, fra i protagonisti della vittoria dello scudetto nerazzurro, secondo la rosea potrebbe anche essere sacrificato per una cifra minima di 80 milioni di euro. Su di lui ci sarebbero Barcellona, Real Madrid e non solo. In Premier, infatti, il Manchester City è alla ricerca del sostituto di Aguero, in scadenza di contratto con i blaugrana e prossimo alla partenza. Il preferito di Guardiola, però, resta Romelu Lukaku: