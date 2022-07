GdS – Inter-Bremer, c’era l’ok Inzaghi. Ora Simone non accetterebbe più la partenza di Skriniar

Simone Inzaghi è disposto a fare di tutto per convincere la dirigenza dell'Inter a trattenere Milan Skriniar a Milano anche nella prossima stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, secondo cui l'allenatore nerazzurro non accetterebbe la partenza dello slovacco, a maggior ragione dopo il mancato arrivo di Gleison Bremer:

"Inzaghi ha un contatto quotidiano con i suoi dirigenti, che pure ieri sera hanno cenato al gran completo nel centro sportivo. Dunque, il confronto sul mercato è costante, gli aggiornamenti praticamente in tempo reale. E non è mancata l’occasione al tecnico di esplicitare la sua posizione al riguardo. Inzaghi aveva dato il benestare all’operazione Bremer da tempo, non è un mistero. Ma ora che il brasiliano è sfumato, non accetterebbe più la partenza di Skriniar".