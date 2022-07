Inter, ad Appiano confronto Inzaghi-Skriniar: “Il tecnico ha ricevuto una grande conferma”

Milan Skriniar è una delle certezze assolute da cui Simone Inzaghi spera di partire in questa stagione. L'allenatore nerazzurro ha avuto modo in questi giorni di confrontarsi con il difensore slovacco, al centro di voci di mercato, ricevendone una grande conferma. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport:

"Lo slovacco è una certezza, sia in termini di rendimento sia in termini di comportamento. Il tecnico e lo slovacco hanno avuto anche modo di confrontarsi, in questi giorni. E l’allenatore ha avuto un’ulteriore conferma - se mai ce ne fosse stato bisogno - del fatto che la testa del difensore non si è fatta minimamente influenzare dall’affare col Psg, di cui si parla ormai da oltre un mese".