CdS – Il no di Inzaghi ad una cessione può cambiare il mercato dell’Inter

Il calciomercato sta entrando nel vivo e in casa Inter i nomi caldi sono Dybala e Lukaku. Due affari diversi ma complicati da coniugare assieme, a meno di clamorosi addii:

"Visto che l’intenzione è quella di trattenere Lautaro – è un’indicazione anche di Inzaghi -, tocca a Sanchez uscire. Ma prima serve un accordo rispetto al suo ultimo anno di contratto a 7 milioni netti. Ecco perché, al momento, non è stata ancora presentata una vera offerta a Dybala. Ma, in occasione dell’incontro della scorsa settimana con un suo rappresentante, si è parlato comunque di numeri in generale, e sul tavolo ci sarà un triennale da 7 milioni a stagione, bonus compresi. Nel frattempo, però, è anche subentrata la variabile Lukaku. Chiaro che sarebbe clamoroso riuscire a regalare entrambi a Inzaghi. Ma se venisse trovata una sistemazione anche a Dzeko… Oppure se, alla fine, il big ad essere ceduto fosse necessariamente Lautaro…", spiega il Corriere dello Sport.