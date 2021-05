Pedullà – Inzaghi, Inter in attesa. La Lazio alza l’offerta: gli aggiornamenti

a Lazio prova fino all'ultimo a trattenere Simone Inzaghi in biancoceleste. L'allenatore piacentino, è tentato dall'offerta dei nerazzurri

La Lazio prova fino all'ultimo a trattenere Simone Inzaghi in biancoceleste. L'allenatore piacentino, candidato forte alla sostituzione di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter, è tentato dall'offerta dei nerazzurri, ma Lotito non si arrende. E rilancia. Questa la proposta del presidente laziale secondo Pedullà:

"Lotito e Inzaghi a cena: offerta alzata fino a 2,5 milioni circa a stagione. Prima non c’era Tare, ora si. La Lazio spera di incassare il via libera, l’Inter in attesa".