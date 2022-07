GdS – Dzeko/Correa, Gosens e non solo: tutti i nodi che deve sciogliere Inzaghi

“Il primo nodo è l’altro attacco, quello dietro Lukaku e Lautaro. Dzeko e Correa vanno (ri)caricati, questo è il punto. La gara di Lens ha messo in mostra la distanza abissale tra la Lu-La e quel che c’è dietro. Per Inzaghi non è un buon segnale. O meglio: non lo sarebbe, se la cosa si prolungasse a lungo, se accompagnasse la prossima stagione dell’Inter. Dzeko e Correa servono all’Inter e servono anche a Lukaku e Lautaro, che certo non potranno giocare tutte le partite. E servono anche per allontanare il rimpianto di Dybala, che in nerazzurro non è approdato per questioni di overbooking e per l’impossibilità di piazzare uno tra il bosniaco e l’argentino.