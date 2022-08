CorSera – Mercato Inter: le parole di Inzaghi su Skriniar un chiaro avvertimento

«La squadra è quella che ho concordato con la società e con la proprietà. E sarà questa — sottolinea Inzaghi — . In entrata ci manca un centrale per sostituire Ranocchia, ma non devo parlarne adesso. Per il reso il mercato in entrata e in uscita è chiuso ed è giusto che non se ne parli più. La squadra deve rimanere questa. E il mio focus è sul Lecce, non sul mercato». Parole chiare, il Paris Saint Germain che voleva Skriniar è avvertito. E forse non solo lui”, si legge.