Gianni Di Marzio: “Inzaghi sogna Correa, pista di mercato concreta per l’Inter”

Joaquin Correa è un sogno di mercato di Simone Inzaghi e un'idea concreta per l'attacco dell'Inter . Lo sostiene Gianni Di Marzio che, intervistato da lalaziosiamonoi.it, ha parlato così del futuro dell'attaccante biancoceleste:

"Correa è un sogno di Inzaghi, l'ha già allenato e lo vorrebbe portare ai nerazzurri. Sicuramente l'Inter avrà anche un piano B e anche un piano C, qualora non dovesse andare in porto la trattativa con l'argentino. Possiamo considerare Correa una grossa idea di mercato e con la giusta continuità potrà esprimersi al meglio".