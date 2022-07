Difesa, Inzaghi spinge per Acerbi: “All’Inter solo in prestito o esborso ridottissimo”

Alla fine, per la difesa dell'Inter il prescelto potrebbe essere un profilo low cost. E, sullo sfondo, resta sempre il nome di Acerbi

Alla fine, per la difesa dell'Inter il prescelto potrebbe essere un profilo low cost. E, sullo sfondo, in quest'ottica resta sempre il nome di Francesco Acerbi, un nome tra l'altro sponsorizzato da Simone Inzaghi:

"Per la verità, oggi l’Inter è più concentrata verso un’operazione low cost. E l’idea, sullo sfondo, è quella di Acerbi. Il tecnico ha fatto questo nome a Marotta e Ausilio, sta spingendo verso questa direzione. Ma è un affare che i nerazzurri prenderebbero in seria considerazione solo a fronte di un esborso economico ridottissimo, se non addirittura un prestito. Se ne riparlerà, ma più avanti".