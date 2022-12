Inter, nome in bilico per il 23-24: “Inzaghi spinge per chiudere questa trattativa”

La squadra 2023-24 è ovviamente ancora da ultimare, ma l'Inter sta già sondando il terreno per completare quanto prima la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Fra i nomi in bilico c'è anche quello di Francesco Acerbi, arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio. I nerazzurri non vorrebbero spendere i 4 milioni pattuiti con il club di Lotito, ma Simone Inzaghi spinge per chiudere la trattativa: