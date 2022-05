Inter, Inzaghi vuole Asllani: presto incontro con l’Empoli. In alternativa c’è un nome a zero

Simone Inzaghi ha già scelto il suo perfetto vice Brozovic. E' Kristjan Asllani, centrocampista italo-albanese dell'Empoli

Simone Inzaghi ha già scelto il suo perfetto vice Brozovic. E' Kristjan Asllani, centrocampista italo-albanese dell'Empoli, vera rivelazione di questa stagione. L'allenatore nerazzurro lo considera il rinforzo giusto alle spalle del croato. Ecco perché, come riporta Repubblica, in settimana Marotta incontrerà Corsi, allenatore dell'Empoli, per provare a trovare una quadra del cerchio. L'alternativa, d'esperienza, è un profilo che Inzaghi conosce molto bene: Lucas Leiva.

"L'Inter, però, in questo momento è in pole: Inzaghi considera Asllani il perfetto vice Brozovic ed ha chiesto alla società di accelerare. L'ex allenatore della Lazio sta pensando, come alternativa, all'esperto Lucas Leiva, svincolato. Per Asllani in settimana sono previsti contatti tra Marotta e il presidente dell'Empoli, Corsi, per cercare una svolta nella trattativa", si legge.