Inter, l’ipotesi clamorosa è diventata concretissima. C’è già il sì di Conte: “Scambio di sms”

Un anno fa sarebbe stata bollata come pura utopia, e invece ora è diventata un’ipotesi concreta. Più passano i giorni, più aumentano le possibilità che Radja Nainggolan rientri effettivamente nei ranghi dell’Inter, ricucendo così la frattura dell’anno scorso con il club clamoroso. Le parole di Ausilio, infatti, non hanno fatto altro che riscaldare questa pista di mercato. Dal canto suo, Antonio Conte avrebbe già detto sì a questa eventualità. Lui che, come scrive Tuttosport, Nainggolan lo avrebbe tenuto già la scorsa estate:

“Più passano i giorni e più aumentano le chance che Antonio Conte abbia nella prossima stagione Nainggolan. Nelle ultime settimane sulla via Milano-Cagliari sono viaggiati degli sms che fanno intuire come la frattura dell’estate scorsa possa rientrare. Un paio di mani tese verso Nainggolan: quella di Conte c’era già un anno fa, tant’è che il belga più volte ha elogiato l’atteggiamento onesto del tecnico nei suoi confronti e la sua preparazione atletica; ma venerdì sono arrivate anche parole importanti da parte di Ausilio“.

(Fonte: Tuttosport)