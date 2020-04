Inter, svolta Nainggolan? L’ultima ipotesi potrebbe svelare la squadra del suo futuro

Non solo Icardi. In casa Inter per la prossima stagione è da risolvere anche il rebus legato al futuro di Nainggolan. Che attualmente gioca in prestito (secco) al Cagliari, ma i cui costi di cartellino e ingaggio rendono difficile la permanenza in Sardegna. A meno che, come da ultima ipotesi riportata dal Corriere dello Sport, il club rossoblù non riesca a vendere Nandez, per reinvestire i proventi nell’acquisizione a titolo definitivo del Ninja:

“In casa rossoblù arriveranno i quasi 25 milioni di euro per l’ultima tranche del costo di Barella, ma serviranno per le altre operazioni ancora aperte (Nandez, Rog e Simeone) e difficilmente, senza un sensibile sconto, si potrà arrivare alla fumata bianca. Sempre che il Cagliari non decida di sacrificare uno dei suoi gioielli, come Nandez, per avere risorse sufficienti da reinvestire”.

(Fonte: Corriere dello Sport)