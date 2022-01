Italiano: “Vlahovic? Deve risolvere la società con lui. Non so cosa pensi sul futuro”

L'allenatore della Fiorentina, dopo la partita con il Cagliari, ha risposto ad alcune domande sul suo attaccante

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo la partita (finita 1 a 1) contro il Cagliari ha parlato della situazione del suo attaccante, Dusan Vlahovic, al centro delle voci di mercato che parlano di addio alla squadra viola ormai da tempo. «La situazione di Vlahovic è sempre la stessa da quando sono arrivato alla Fiorentina. In situazioni così personali non c'entro nulla e sono situazioni particolari, che la società deve risolvere insieme al ragazzo. Non posso aggiungere altro», ha sottolineato il tecnico.

«Se la società mi ha chiesto di provare a convincerlo? Quando parlo con lui parlo di situazioni di campo, fino a quando lo vedo motivato, sempre presente negli allenamenti, poi sinceramente sono contento. Se le cose iniziano a complicarsi e vanno verso un'altra direzione si vedrà. Ma in questo momento non so cosa abbia in testa il calciatore per il suo futuro e su questo non voglio neanche entrare», ha concluso sul suo calciatore.