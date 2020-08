In Brasile: “Barça, è Gabriel Jesus il sostituto di Suarez”. In Spagna: “No, è Lautaro”

In Brasile sono convinti: il Barcellona avrebbe individuato in Gabriel Jesus il sostituto di Luis Suarez. L’uruguaiano è stato messo alla porta e secondo quanto scrive Globoesporte i catalani avrebbero già sondato il terreno con il City. In Spagna riportano la notizia e si affettano però a chiarire subito: “Finora, le informazioni provenienti dal club blaugrana hanno assicurato che la prima scelta per sostituire l’attaccante uruguaiano è Lautaro Martinez”.

(Fonte: globoesporte e Mundo Deportivo)