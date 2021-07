Inter-Joao Mario: legali al lavoro per sciogliere l’inghippo’. Triangolazione esclusa

Nel 2016, quando lo Sporting aveva ceduto il calciatore al club nerazzurro, aveva inserito una clausola anti-rivali nel contratto. Ma l'UEFA non apprezza

Ieri in sede Inter giornata piena sul fronte cessioni. Mentre si consumava a Parigi l'addio di Hakimi , nella sede di via della Liberazione arrivavano insieme - a bordo della stessa auto inizialmente - il Benfica e Federico Pastorello, l'agente di Joao Mario. Il club portoghese è sbarcato a Milano per provare ad aggiudicarsi il centrocampista. C'era Rui Costa, ma c'era anche il direttore generale del Benfica all'incontro con i dirigenti interisti.

"L’offerta di 7,5 milioni è gradita ai nerazzurri e il club di Lisbona ha pure trovato un accordo vantaggioso con il centrocampista per un contratto da cinque anni a 2 milioni". Questo scrive in particolare La Gazzetta dello Sport sul summit in sede tra le due società che vi abbiamo documentato in diretta.