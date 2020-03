Mercato Inter, Joao Mario: “Zidane e CR7 i miei idoli, sogno di giocare in Liga”

Rispondendo alle domande dei tifosi sul suo profilo Instagram, Joao Mario, centrocampista di proprietà dell’Inter e attualmente in prestito con diritto di riscatto alla Lokomotiv Mosca, ha svelato anche il suo sogno di giocare nel campionato spagnolo. Ecco le sue dichiarazioni:

PORTOGALLO – “Come giocatore e come membro della nazionale portoghese, vincere un trofeo internazionale per il mio Paese è stato incredibile. Ho sentito la Nazionale sempre di più. È un onore che durerà una vita e credo di essere parte della storia del Portogallo per questo meritato premio”.

PRIMA CONVOCAZIONE – “Ho telefonato mia madre e mio fratello Wilson perché era un qualcosa che sognavo e che ho sempre voluto. E’ stato emozionante”.

IDOLO – “Il primo è stato Zidane. Era molto elegante in campo e mi ha ispirato molto. Il secondo Cristiano Ronaldo perché quando sono arrivato allo Sporting Lisbona, l’anno in cui lui è andato al Manchester United, è stato un esempio per tutti i più giovani che volevano seguirlo. È stato una grande ispirazione per me come giovane atleta”.

MODULO PREFERITO – “Mi piace il 4-3-3 perché quando giocavo nelle giovanili era la tattica più usata. È lo schema che dove mi trovo più a mio agio e la posizione di centrocampista centrale è quella dove penso di poter giocare meglio a calcio. Questo è il motivo per cui ho scelto il 4-3-3, anche perché ci ho lavorato molto nelle giovanili ed è lo schema che mi piace di più”.

PARTITA PREFERITA – “Ovviamente la finale dell’Europeo 2016, durata 120’ tra due nazionali fortissime”.

FUTURO – “A parte i campionati in cui ho giocato, mi piacerebbe giocare nella Liga spagnola, perché credo che sarebbe perfetta per il mio stile e sono sicuro che mi divertirei molto in un campionato dove si gioca un buon calcio. Forse è un sogno che diventerà realtà”.

LIMITE DA SUPERARE – “Giorno dopo giorno provo a migliorare la finalizzazione, è molto importante nel calcio di oggi. Ci vuole duro lavoro, ma proverò a migliorare poco a poco e ora ci sto mettendo grande attenzione. Negli ultimi anni mi son sentito sempre più in fiducia”.