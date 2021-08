FCIN1908 / Joao Mario e la minaccia Sporting: Inter totalmente serena, nessuna notifica

Lo Sporting Lisbona promette battaglia all'Inter per Joao Mario. Dal club nerazzurro, però, filtra estrema tranquillità

Secondo quanto appurato da FCInter1908.it, però, in Viale della Liberazione sono assolutamente tranquilli riguardo agli sviluppi della vicenda. Come verificato dalla nostra redazione, nella sede della società non è arrivata alcuna notifica in merito. L'Inter è convinta di aver agito nel pieno rispetto delle regole FIFA e non ci si attendono sorprese sulla vicenda, come ribadito ai nostri microfoni dall'amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, in occasione dei sorteggi dei calendari di Serie A.