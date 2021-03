Joao Mario, non solo lo Sporting: c’è un ritorno di fiamma. E l’Inter spera

Joao Mario, autore fin qui di una buona stagione, è seguito da altri due club. Una buona notizia per l'Inter

Fin qui è stata una stagione positiva per Joao Mario. Tornato a vestire la maglia dello Sporting, il portoghese è tornato a brillare. Fin qui il centrocampista ha collezionato 26 presenze in tutte le competizioni, per lui 2 gol e 2 assist. Le buone prestazioni hanno convinto lo Sporting a provare a riscattarlo, tanto che con l'Inter è stata già trovata un'intesa sulla valutazione: 10 milioni di euro. Ma secondo quanto riporta Elgoldigital, lo Sporting dovrà vedersela con due club: Siviglia e Betis.