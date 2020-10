Inter, si infiamma la corsa a Joao Mario: Sporting Lisbona avanti, ma il Torino…

È corsa a due per Joao Mario. Torino e Sporting Lisbona si sfidano al fotofinish per assicurarsi le prestazioni del centrocampista portoghese, fuori dal progetto di Antonio Conte e sulla lista dei partenti dopo il prestito della passata stagione alla Lokomotiv Mosca.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il calciatore ha già dato la sua preferenza ai portoghesi rispetto al club di Cairo. Nelle prossime ore si attendono eventuali rilanci del Torino. La trattativa per il ritorno allo Sporting – società da cui l’Inter lo prelevò nel 2016 – è a buon punto, ma non è ancora chiusa. Tutto può ancora accadere, con i due club che sperano di battere la concorrenza e chiudere l’operazione in queste ultime ore di mercato.