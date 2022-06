AS – Jovic, la Fiorentina gli può dare il progetto che vuole. Ecco l’offerta

Stando al quotidiano spagnolo i viola sarebbero in contatto con il Real per l'acquisto dell'attaccante in passato accostato anche ai nerazzurri

Eva A. Provenzano

Nei scorsi mesi per l'attacco dell'Inter si era parlato di Luka Jovic. Il club nerazzurro ora mira su altri attaccanti, ma il calciatore potrebbe comunque lasciare il Real. Stando a quanto scrive AS la Fiorentina cerca "un nome di garanzia ed esperienza per sostituire Vlahovic" e anche se si parlava di Pinamonti, Belotti o Joao Pedro, la priorità della società italiana sarebbe proprio Jovic.

Arriva da una stagione non bellissima con il Real, ha giocato in 19 gare solo 549 minuti e vorrebbe giocare molto di più. La Fiorentina, spiega AS, gli offre un posto da titolare e un progetto ambizioso dal punto di vista offensivo. Sta guidando l'operazione Ramadani che ha un ottimo rapporto con la società viola (lo stesso agente si sta occupando del futuro di Milenkovic.ndr). L'idea è quella di chiedere al Real un prestito con obbligo di riscatto e c'è ottimismo per un accordo.

(Fonte: AS.com)