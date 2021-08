Sky – Tentativo Juve per Icardi in prestito: Mauro non convinto, lo scenario

L'ex capitano dell'Inter è nel mirino dei bianconeri per rinforzare l'attacco: ecco la verità sulla situazione

La Juventus ci prova per Mauro Icardi, per rinforzare ulteriormente l'attacco di Max Allegri. Come riportato da Sky Sport, i bianconeri hanno fatto un tentativo in prestito per il centravanti argentino del PSG. Il giocatore non è però convinto di andare alla Juve. C’è dunque da registrare questo tentativo dei bianconeri per l’ex capitano dell’Inter, ma per il momento non ci sono passi avanti.