Romano – La Juve vuole anche Koopmeiners: pronta l’offerta ufficiale all’Atalanta

La Juventus si muove anche per Teun Koopmeiners dopo aver ufficializzato Douglas Luiz e aver chiuso per Khéphren Thuram, fratello di Marcus. Come riportato da Fabrizio Romano, il club bianconero sta preparando la proposta ufficiale da presentare all’Atalanta per l’olandese.