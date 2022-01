Di Marzio: “Inserimento forte della Juve per Gatti: sorpasso sul Torino. Le cifre”

La Juventus fa sul serio per Federico Gatti, accostato anche all'Inter nelle scorse ore. E c'è il sorpasso sul Torino

La Juventus fa sul serio per Federico Gatti, accostato anche all'Inter nelle scorse ore. E c'è il sorpasso sul Torino, come svelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport: "C’è stato un inserimento della Juve 20 minuti fa circa. Il Torino aveva appuntamento a cena col Frosinone per chiudere, ora c’è un sorpasso in corsa, in volata. Vediamo chi la spunterà. In questo momento, siamo a sorpassi e controsorpassi, la Juve sembra in vantaggio su Gatti. Entrambe le squadre porterebbero Gatti subito in squadra, a gennaio. Operazione da 9/10 milioni di euro, un difensore italiano e giovane di ottimo futuro. La Juve sta trattando con agenti e Frosinone, per soffiare Gatti al Torino”.